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"Ак Барс" вышел вперед в серии 1/4 финала КХЛ с "Металлургом"

Спорт
20 марта, 19:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Третья встреча серии завершилась со счетом 5:2 в пользу казанцев

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ТАСС, 20 марта. Магнитогорский "Металлург" на своей площадке со счетом 2:5 уступил казанскому "Ак Барсу" в третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

В составе "Металлурга" шайбы забросили Сергей Мозякин (13-я минута) и Оскар Осала (40), у "Ак Барса" отличились Иржи Секач (1), Антон Ландер (21), Владимир Ткачев (22), Василий Токранов (45) и Джастин Азеведо (55).

Счет в серии до трех побед стал 2-1 в пользу казанской команды. Четвертая встреча пройдет 21 марта в Магнитогорске.

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