Безуглов: перенос матча при температуре ниже 15 градусов будет прописан в регламенте РФС

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Матчи чемпионата России по футболу будут переноситься в том случае, если температура воздуха внутри арен будет ниже 15 градусов, норма будет зафиксирована в регламенте проведения соревнований. Об этом ТАСС сообщил председатель медицинского комитета Российского футбольного союза (РФС), врач сборной страны Эдуард Безуглов.

Во вторник состоялась встреча представителей медицинских штабов клубов Российской футбольной премьер- лиги (РФПЛ) и медицинского комитета РФС, в которой приняли участие сотрудники Российского антидопингового агентства. В рамках встречи, как пояснил Безуглов, были обсуждены предложения ранее созданной рабочей группы, которая занимается вопросом проведения встреч при определенных погодных условиях. В группу вошли, в частности, тренер Борис Игнатьев, главный врач "Краснодара" Марина Валова, руководитель профсоюза Александр Зотов, который стал инициатором рассмотрения вопроса с погодными условиями, а также представитель основного вещателя чемпионата. Из-за низкой температуры был перенесен на 4 апреля матч 1/4 финала Кубка России в Самаре между "Крыльями Советов" и московским "Спартаком", который должен был пройти 28 февраля.

"Пока можно сказать, что одна норма будет прописана в регламенте точно - это запрет на проведение матча при температуре ниже минус 15 градусов. В этом году уже были прецеденты, и здесь надо подчеркнуть, что и РФПЛ, и РФС никогда не запрещали командам выходить на поле при температуре ниже минус 15 градусов, и все домыслы на эту тему являются спекуляциями, - сказал Безуглов. - У всех делегатов и судей матчей есть инструкция по этому поводу, и если команды выходили на поле при такой температуре - это их решение и никого другого. Никто никогда никого не принуждал, а сейчас это станет обязательным правилом: ниже минус 15 - матч переносится".

По словам врача, важные поправки будут внесены и по высоким температурам, в том числе и в детском футболе.

"Они пока в стадии рассмотрения, пока речь идет о температурной планке в плюс 28 градусов. При такой температуре будут изменения, прописанные в регламенте, но какие, пока неясно. В числе вариантов - дополнительные паузы на то, чтобы попить воды, перенос матча на ранее утреннее время или на позднее вечернее. В детском футболе это может быть сокращение времени игры, в течение двух недель какая-то конкретика должна появиться", - подчеркнул Безуглов.

По словам собеседника ТАСС, в ближайшее время предложения группы будут направлены на рассмотрение комитета профессионального футбола РФПЛ, после чего поступят в РФС для внесения в регламент.