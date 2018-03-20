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Северная итальянская область Венето намерена включиться в борьбу за право принять ОИ-2026

Спорт
20 марта, 20:04 UTC+3 РИМ РИМ 20, марта. /ТАСС

Интерес к проведению Игр также проявляет администрация Турина, уже принимавшего Олимпиаду в 2006 году

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Олимпийские кольца

Олимпийские кольца

© Валерий Шарифулин/ТАСС

РИМ, 20 марта. /ТАСС/. Губернатор итальянской северной области Венето Лука Дзайя объявил, что до конца следующей недели региональный совет проголосует за поддержку заявки на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года. Его слова приводит во вторник агентство АНСА.

"Венето просит, чтобы наша инициатива [на проведение Олимпиады] рассматривалась наряду с прочими заявками. До конца следующей недели региональный совет одобрит соответствующий документ", - сказал губернатор. Ранее в своем Twitter Дзайя вспоминал "честь" Кортины д'Ампеццо как первого итальянского города, в котором проводилась Олимпиада в 1956 году.

Интерес к проведению Игр также проявляет администрация Турина, уже принимавшего Олимпиаду в 2006 году и обладающего базовой инфраструктурой, которую "нужно обновить". Однако инициатива, поддержанная мэром Кьярой Аппендино, вызвала конфликт внутри администрации ее "Движения "5 звезд". Часть советников высказалась категорически против. Кроме того, все помнят о скандальном отказе от уже готовой заявки Рима на проведение летних Олимпийских игр - 2024 столичной "пятизвездной" администрации Вирджинии Раджи.

Место проведения Олимпиады 2026 года будет определено на сессии Международного олимпийского комитета (МОК) в Милане в июле 2019 года. Заявки на проведение Игр можно подать до 31 марта 2018 года. В числе претендентов на проведение соревнований называются Калгари (Канада) и Саппоро (Япония). 16 марта о намерении подать заявку на проведение Игр в турецком Эрзуруме заявил президент Турции Тайип Эрдоган.

Ранее жители австрийской федеральной земли Тироль, столицей которой является Инсбрук, по итогам референдума выступили против выдвижения заявки города на проведение Олимпийских игр 2026 года. Также на референдуме против Игр высказались жители швейцарского Сьона.

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