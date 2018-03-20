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"Росгосстрах" с июля перестанет быть спонсором чемпионата России по футболу

Спорт
20 марта, 23:29 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

В качестве одной из причин такого решения названо изменение стутса "Росгосстраха"

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Стадион "Лужники"

Стадион "Лужники"

© Сергей Савостьянов/ТАСС

ТАСС, 20 марта. "Росгосстрах" по согласованию с Российской футбольной премьер-лигой (РФПЛ) не будет в июле 2018 года продлевать контракт на титульное спонсорство чемпионата России по футболу. Об этом заявил генеральный директор страховщика Николаус Фрай.

В качестве одной из причин такого решения он назвал изменение статуса "Росгосстраха", который в августе 2017 года в составе группы банка "ФК Открытие" попал в периметр санации банка, основным акционером которого стал ЦБ.

"В новых условиях, предполагающих, что решения о расходовании средств принимает не частный владелец компании, а по сути дела государство (через ЦБ), мы просто обязаны максимально ответственно подходить к анализу расходных статей бюджета компании. В этой связи еще в прошлом году в компании начался тотальный аудит всех расходных статей и в том числе спонсорских предложений", - пояснил Фрай, чьи слова привели в пресс-службе "Росгосстраха".

Другая причина связана с пересмотром спонсорской политики самой РФПЛ, которая решила перейти от института титульного спонсорства к взаимодействию с генеральными партнерами, указал гендиректор страховщика. "Росгосстрах" продолжит предлагать страховую защиту от несчастного случая участникам спортивных мероприятий, добавил Фрай.

Спонсорство чемпионата

"Росгосстрах" впервые стал спонсором чемпионата России в июле 2006 года, соревнование стало называться "Росгосстрах Чемпионат России по футболу". Тогда был заключен почти пятилетний контракт на 50 млн долларов, сообщил ТАСС источник, знакомый с условиями спонсорства. Из этих средств 85% выделялись командам премьер-лиги и второго дивизиона, 15% направлялись на поддержку детско-юношеских школ.

Нынешний трехлетний контракт был заключен в сентябре 2015 года, истекает в июне 2018-го, его стоимость неизвестна.

Другие спонсоры чемпионата России - "Лига ставок" и Nike, следует из информации на сайте РФПЛ. Представитель "Лиги ставок" заявил газете "Ведомости", что о продлении спонсорского соглашения компания объявит позже.

"Росгосстрах" по итогам 2017 года получил убыток в 55,7 млрд руб. по РСБУ из-за проблем рынка ОСАГО и переоценки вложений в "Открытие".

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