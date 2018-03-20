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Бывший тренер ФК "Севилья" Бериссо заявил о готовности вернуться к работе после болезни

Спорт
20 марта, 23:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

В ноябре 2017 года у Бериссо был диагностирован рак предстательной железы

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ТАСС, 20 марта. Бывший главный тренер испанского футбольного клуба "Севилья" Эдуардо Бериссо победил рак и готов вернуться к работе. Об этом сообщает "Газета.Ru" со ссылкой на аргентинский телеканал TyC Sports.

В ноябре 2017 года у Бериссо был диагностирован рак предстательной железы. Позднее 48-летний специалист был прооперирован, после чего покинул пост главного тренера "Севильи" в связи с неудовлетворительными результатами команды.

"Я поборол болезнь, она теперь позади. Сейчас я хочу вернуться к работе. "Севилья" представила ситуацию не такой, какой она была на самом деле", - сказал Бериссо.

На протяжении тренерской карьеры специалист по одному разу выиграл чемпионат и Суперкубок Чили, будучи наставником клуба "О'Хиггинс". Бериссо также входил в тренерский штаб сборной Чили и руководил испанской "Сельтой", летом 2017 года он возглавил "Севилью".

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