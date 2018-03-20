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Призовой фонд Открытого чемпионата Франции по теннису в 2018 году будет увеличен на 10%

Спорт
20 марта, 23:59 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, марта. /ТАСС

Соревнования пройдут с 27 мая по 10 июня

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Рафаэль Надаль

Рафаэль Надаль

© EPA/ETIENNE LAURENT

ТАСС, 20 марта. Призовой фонд Открытого чемпионата Франции по теннису (Roland Garros) в 2018 году увеличится на 10% и составит €39,2 млн. Об этом сообщает агентство AFP со ссылкой на директора турнира Ги Форже.

Победители соревнований в женском и мужском одиночном разрядах получат по 2,2 млн каждый, что на €100 тыс. больше, чем в 2017 году. Потерпевшие поражение в первом круге турнира спортсмены заработают по €40 тысяч.

Roland Garros является вторым в сезоне турниром серии Большого шлема. Соревнования проходят в Париже на грунтовом покрытии.

В 2018 году турнир пройдет с 27 мая по 10 июня.

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