Загитова стартует на чемпионате мира по фигурному катанию в Милане

МИЛАН /Италия/, 21 марта. /ТАСС/. Чемпионат мира по фигурному катанию стартует в среду в итальянском Милане. В олимпийском сезоне мировое первенство по различным причинам пропустят многие ведущие фигуристы планеты, включая двукратного серебряного призера Игр в Пхёнчхане Евгению Медведеву.

Вице-чемпионка Олимпиады в командном турнире и женском катании Медведева решила досрочно завершить сезон, чтобы полностью залечить стрессовый перелом ступни. Травма помешала ей выступить в декабрьских финале Гран-при и чемпионате России, а на январском чемпионате Европы в Москве и на Олимпиаде в Пхёнчхане она в итоге уступила соотечественнице Алине Загитовой.

На чемпионате мира Медведеву заменит 17-летняя фигуристка из Санкт-Петербурга Станислава Константинова, которая стала четвертой на чемпионате России. Выступят в Милане олимпийская чемпионка Загитова, а также Мария Сотскова, которая в Пхёнчхане показала восьмой результат.

В мужском катании в составе российской команды заявлены Дмитрий Алиев и Михаил Коляда, в парном катании - Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Наталья Забияко и Александр Энберт, Кристина Астахова и Алексей Рогонов. В соревновании танцевальных пар выступят Александра Степанова и Иван Букин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.

Помимо Медведевой, пропустят чемпионат мира Ксения Столбова и Федор Климов (спортивная пара), а также Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев (танцевальный дуэт). Олимпийские чемпионы Сочи в командном турнире Столбова и Климов не выступили в Пхёнчхане, так как Ксения не получила приглашение от Международного олимпийского комитета.

Боброва и Соловьев стали вице-чемпионами Олимпиады 2018 года в командном турнире, тогда как в соревнованиях танцевальных пар в Пхёнчхане показали пятый результат. Из-за накопившейся усталости фигуристы решили в Милане не выступать.

Без чемпионов мира 2017 года

Пропустят чемпионат мира олимпийские чемпионы Пхёнчхана канадцы Патрик Чан (он завершил карьеру, победив в командном турнире Игр), Меган Дюамель и Эрик Редфорд (спортивная пара) и чемпионы мира в танцах на льду Тесса Вирчу и Скотт Моир. Отказался ехать в Милан двукратный олимпийский чемпион в мужском катании и чемпион мира японец Юдзуру Ханю, пропустят турнир и чемпионы мира и серебряные призеры Игр в Пхёнчхане в парном катании Суй Вэньцзин и Хань Цун из Китая. Отказались выступать в Милане бронзовые призеры Олимпиады американцы Майя и Алекс Шибутани (танцевальный дуэт), а также испанец Хавьер Фернандес.

В женском катании главным фаворитом остается Загитова, на медаль будет претендовать и не лучшим образом выступившая в Пхёнчхане Сотскова. Конкуренцию Загитовой должна составить на домашнем льду итальянка Каролина Костнер, которая выиграла чемпионат мира еще в 2012 году, а в Пхёнчхане осталась пятой, уступив в борьбе за бронзовую медаль канадке Кэйтлин Осмонд, которая также выступит в Милане.

В мужском турнире шансы на медали есть у Алиева и Коляды, которые в Пхёнчхане показали соответственно седьмой и восьмой результаты. Главные фавориты в этом виде вице-чемпион Игр японец Сёма Уно, американцы Натан Чен и Винсент Чжоу, а также китаец Цзинь Боян.

В парном катании в Милане выступят олимпийские чемпионы из Германии Алена Савченко и Бруно Массо. 34-летняя Савченко пять раз побеждала на чемпионатах мира в паре с Робином Шолковы, тогда как у Массо титула чемпиона мира еще нет. В отсутствие сильнейших пар из Китая и США могут побороться за золото Тарасова и Морозов, которые в Пхёнчхане остались лишь четвертыми.

Степанова и Букин - вместо Пхёнчхана в Милане

В турнире танцоров главными фаворитами остались вице-чемпионы Игр в Пхёнчхане, чемпионы мира 2015 и 2016 годов Габриэла Пападакис и Гийом Сизерон из Франции. В этом виде программы выступят пропустившие Олимпиаду Степанова и Букин, а главными конкурентами французов являются чемпионы мира 2014 года из Италии - Анна Каппеллини и Лука Ланотте. В числе соискателей наград канадцы Кэйтлин Уивер и Эндрю Поже, а также американцы Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью, Мэдисон Чок и Эван Бейтс.

Чемпионат мира пройдет в течение четырех дней в миланском "Медиоланум Форуме". В среду состоятся короткие программы у женщин и пар, на четверг запланирована короткая программа у мужчин и произвольная программа у пар. В пятницу пройдут короткий танец и произвольная программа у женщин. В субботу определятся победители среди мужчин и танцоров.

Чемпионат мира по фигурному катанию пройдет в 108-й раз, в Милане эти соревнования проходили в 1951 году. Год назад мировое первенство состоялось в Хельсинки, где победили Юдзуру Ханю, Евгения Медведева, Суй Вэньцзин и Хань Цун, Тесса Вирчу и Скотт Моир. На счету российских фигуристов также бронза Евгении Тарасовой и Владимира Морозова в парном катании.