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РФС повторно отклонил апелляцию "Локомотива" на решение не наказывать Вернблума

Спорт
21 марта, 2:33 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Железнодорожники дважды оспаривали решение не применять санкции к игроку ЦСКА

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Понтус Вернблум

Понтус Вернблум

©  Абель Ф. Рос/ТАСС

ТАСС, 21 марта. Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) отклонил жалобу "Локомотива" на решение контрольно-дисциплинарного комитета не применять дополнительные санкции к полузащитнику ЦСКА Понтусу Вернблуму по итогам матча чемпионата России. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Заседание апелляционного комитета состоялось во вторник в Доме футбола в Москве.

Встреча между командами прошла 5 ноября в рамках 16-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Арбитр Сергей Карасев оставил без внимания эпизод, в котором шведский футболист нанес удар локтем по лицу полузащитнику "Локомотива" Игорю Денисову. 6 декабря 2017 года КДК отказал "Локомотиву" в возбуждении дисциплинарного дела в отношении полузащитника армейцев, но 26 декабря апелляционный комитет РФС отменил это решение. При повторном рассмотрении апелляции 14 февраля железнодорожники также не добились положительного для себя решения и подали еще одну жалобу, которую и отклонил 20 марта апелляционный комитет.

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