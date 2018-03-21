РФС повторно отклонил апелляцию "Локомотива" на решение не наказывать Вернблума

ТАСС, 21 марта. Апелляционный комитет Российского футбольного союза (РФС) отклонил жалобу "Локомотива" на решение контрольно-дисциплинарного комитета не применять дополнительные санкции к полузащитнику ЦСКА Понтусу Вернблуму по итогам матча чемпионата России. Об этом сообщает пресс-служба РФС.

Заседание апелляционного комитета состоялось во вторник в Доме футбола в Москве.

Встреча между командами прошла 5 ноября в рамках 16-го тура Российской футбольной премьер-лиги. Арбитр Сергей Карасев оставил без внимания эпизод, в котором шведский футболист нанес удар локтем по лицу полузащитнику "Локомотива" Игорю Денисову. 6 декабря 2017 года КДК отказал "Локомотиву" в возбуждении дисциплинарного дела в отношении полузащитника армейцев, но 26 декабря апелляционный комитет РФС отменил это решение. При повторном рассмотрении апелляции 14 февраля железнодорожники также не добились положительного для себя решения и подали еще одну жалобу, которую и отклонил 20 марта апелляционный комитет.