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Скип сборной России по керлингу отметила важность победы над японками на ЧМ

Спорт
21 марта, 3:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Виктория Моисеева считает, что этот успех позволит команде обрести уверенность

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ТАСС, 21 марта. Скип сборной России по керлингу Виктория Моисеева назвала победу над командой Японии на чемпионате мира важной с точки зрения обретения уверенности. Слова спортсменки приводит пресс-служба Всемирной федерации керлинга.

Во вторник в матче предварительного раунда россиянки обыграли сборную Японии со счетом 7:4 после двух подряд поражений - от команд Италии и Китая.

"Вчера мы потерпели обидное поражение, мы сильно разозлились на себя из-за этого. Поэтому было важно выиграть сегодня - не только ради победы, но и для обретения былой уверенности. Сегодня во время игры мы больше, чем обычно, общались между собой, обсуждали игровые моменты, и это помогло выиграть", - сказала Моисеева.

В команде Моисеевой выступают Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина, Юлия Гузиёва и Анна Сидорова (запасная). Сборная России занимает четвертое место (четыре победы и два поражения) в турнирной таблице. В следующей встрече в среду российские керлингистки сыграют с командой Чехии.

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