Скип сборной России по керлингу отметила важность победы над японками на ЧМ

ТАСС, 21 марта. Скип сборной России по керлингу Виктория Моисеева назвала победу над командой Японии на чемпионате мира важной с точки зрения обретения уверенности. Слова спортсменки приводит пресс-служба Всемирной федерации керлинга.

Во вторник в матче предварительного раунда россиянки обыграли сборную Японии со счетом 7:4 после двух подряд поражений - от команд Италии и Китая.

"Вчера мы потерпели обидное поражение, мы сильно разозлились на себя из-за этого. Поэтому было важно выиграть сегодня - не только ради победы, но и для обретения былой уверенности. Сегодня во время игры мы больше, чем обычно, общались между собой, обсуждали игровые моменты, и это помогло выиграть", - сказала Моисеева.

В команде Моисеевой выступают Юлия Портунова (вице-скип), Галина Арсенькина, Юлия Гузиёва и Анна Сидорова (запасная). Сборная России занимает четвертое место (четыре победы и два поражения) в турнирной таблице. В следующей встрече в среду российские керлингистки сыграют с командой Чехии.