"Вашингтон" обыграл "Даллас" в матче НХЛ, Овечкин и Радулов забросили по шайбе

ТАСС, 21 марта. "Вашингтон" обыграл "Даллас" со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев шайбы забросили Ти Джей Оши (25-я минута), Мэтт Нисканен (26), Александр Овечкин (34) и Джон Карлсон (46). У гостей отличились Тайлер Сегин (17), Александр Радулов (32) и Джейми Бенн (39).

Овечкин забросил 602-ю шайбу в карьере и с этим результатом вышел на чистое 19-е место в списке снайперов за всю историю лиги. На первом месте с 894 шайбами находится Уэйн Гретцки. Российский форвард лидирует в снайперской гонке текущего сезона, на его счету 44 шайбы. Во встрече с "Далласом" он также записал на свой счет две передачи.

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов пропускал встречу из-за травмы, полученной в предыдущем матче. Александр Радулов, помимо гола, сделал передачу, теперь на его счету 65 (39+26) очков в сезоне, в матче он нанес три броска по воротам и заработал четыре минуты штрафа.

В турнирной таблице Восточной конференции "Вашингтон" (91 очко) занимает четвертое место, "Даллас" (84) идет девятым на Западе.