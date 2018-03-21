Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.03:
$ 57.7
€ 71.23
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

"Вашингтон" обыграл "Даллас" в матче НХЛ, Овечкин и Радулов забросили по шайбе

Спорт
21 марта, 5:12 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Столичный клуб победил со счетом 4:3

Поделиться
Материал из 1 страницы
Александр Овечкин

Александр Овечкин

© AP Photo/Alex Brandon

ТАСС, 21 марта. "Вашингтон" обыграл "Даллас" со счетом 4:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе хозяев шайбы забросили Ти Джей Оши (25-я минута), Мэтт Нисканен (26), Александр Овечкин (34) и Джон Карлсон (46). У гостей отличились Тайлер Сегин (17), Александр Радулов (32) и Джейми Бенн (39).

Овечкин забросил 602-ю шайбу в карьере и с этим результатом вышел на чистое 19-е место в списке снайперов за всю историю лиги. На первом месте с 894 шайбами находится Уэйн Гретцки. Российский форвард лидирует в снайперской гонке текущего сезона, на его счету 44 шайбы. Во встрече с "Далласом" он также записал на свой счет две передачи. 

Нападающий "Вашингтона" Евгений Кузнецов пропускал встречу из-за травмы, полученной в предыдущем матче. Александр Радулов, помимо гола, сделал передачу, теперь на его счету 65 (39+26) очков в сезоне, в матче он нанес три броска по воротам и заработал четыре минуты штрафа.

В турнирной таблице Восточной конференции "Вашингтон" (91 очко) занимает четвертое место, "Даллас" (84) идет девятым на Западе.

Смотрите также

"Коламбус" одержал девятую победу подряд в НХЛ, Панарин сделал хет-трик

Защитник "Сент-Луиса" Пьетранджело признан первой звездой недели в НХЛ

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
2
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
3
МИД РФ пригласил 21 марта послов всех зарубежных государств по делу Скрипаля
4
В Москве задержаны сотрудники ФСБ и МВД по подозрению в получении 6 млн рублей взятки
5
Украина взыскала с "Газпрома" около $3,8 млн по штрафу за "монополизм"
6
Путин заявил Макрону о бездоказательности обвинений против РФ по делу Скрипаля
7
Погружение в будущее: какие новые подлодки создаются в России
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов