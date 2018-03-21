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"Детройт" обыграл "Филадельфию", Свечников забросил первую шайбу в НХЛ

Спорт
21 марта, 5:36 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Вратарь "Тампы" Андрей Василевский одержал 41-ю победу в сезоне, побив клубный рекорд

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Евгений Свечников (справа)

Евгений Свечников (справа)

© AP Photo/Paul Sancya

ТАСС, 21 марта. "Детройт" по буллитам победил "Филадельфию" со счетом 5:4 в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В составе "Детройта" шайбы забросили Дилан Ларкин (27-я и 55-я минуты), Люк Гленденинг (28) и Евгений Свечников (30). У гостей отличились Шон Кутюрье (29), Мэтт Рид (48), Шейн Гостисбеер (50) и Трэвис Конечны (55). Победный буллит на счету Франса Нильсена. 

21-летний Свечников забросил первую шайбу в карьере в своем девятом матче в НХЛ (в текущем сезоне провел семь встреч). Он был выбран "Детройтом" на драфте 2015 года под 19-м номером. 

"Тампа" дома одержала волевую победу над "Торонто" - 4:3, проигрывая по ходу встречи со счетом 0:3. Российский форвард хозяев Никита Кучеров забросил 37-ю шайбу в сезоне, он продолжает лидировать в бомбардирской гонке с 94 очками. Российский вратарь "Тампы" Андрей Василевский отразил 27 бросков, эта победа стала для него 41-й в сезоне (больше всех в лиге), он установил рекорд франшизы, предыдущий принадлежал Бену Бишопу (сезон-2014/15). 

"Флорида" разгромила на выезде "Оттаву" - 7:2, у гостей голом и результативной передачей отметился российский нападающий Евгений Дадонов.

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