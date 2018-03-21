"Хьюстон" прервал 13-матчевую победную серию "Портленда" в НБА, Харден набрал 42 очка

ТАСС, 21 марта. "Хьюстон" одержал победу со счетом 115:111 над "Портлендом" в выездном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Самым результативным игроком матча стал защитник "Хьюстона" Джеймс Харден, набравший 42 очка и сделавший семь результативных передач, а также шесть поборов. Харден в седьмой раз за последние пять лет набирает 40 или более очков в матчах против "Портленда". Другой защитник гостей Крис Пол набрал 22 очка, сделал шесть передач и восемь подборов. В составе "Портленда" больше всех очков набрал Аль-Фарук Амину (22), центровой хозяев Юсуф Нуркич оформил дабл-дабл (21 очко и 11 подборов), а также совершил четыре блокшота.

"Хьюстон" одержал шестую победу подряд и укрепил свое лидерство в лиге. Техасский клуб занимает первое место в Западной конференции, в активе команды 57 побед в 71 игре. Предыдущее поражение "Портленд" потерпел от "Юты" 12 февраля, с тех пор команда одержала 13 побед подряд. Клуб расположился на третьей строчке на Западе, выиграв 44 матча из 71.

В следующем матче в ночь на пятницу "Хьюстон" на своей площадке примет "Детройт", "Портленд" днем позже дома встретится с "Бостоном".

В других матчах дня домашние победы одержали "Бостон" (над "Оклахомой" - 100:99), "Миннесота" (над "Клипперс" - 123:109) и "Нью-Орлеан" (над "Далласом" - 115:105). В гостях свои матчи выиграли "Торонто" (у "Орландо" - 93:86), "Атланта" (у "Юты" - 99:94) и "Детройт", победивший "Финикс" (115:88).