Валерий Грачев стал главным тренером клуба по хоккею с мячом "Зоркий"

ТАСС, 21 марта. Красногорский клуб "Зоркий", выступающий в чемпионате России по хоккею с мячом, возглавил Валерий Грачев. Об этом сообщает пресс-служба "Зоркого".

Помощником Грачева станет Александр Епифанов. Сроки соглашений со специалистами не сообщаются.

Руководство клуба на встрече с тренерами и игроками "Зоркого" поблагодарило команду за прошедший сезон. Также заместитель главы администрации округа Красногорск по инвестиционному развитию и связям с общественностью Ростислав Мурзагулов выразил благодарность за проделанную работу главному тренеру Андрею Рушкину. Клуб не стал продлевать контракт с Рушкиным на следующий сезон.

На предстоящий сезон руководство ставит перед новым тренерским штабом задачу вывести "Зоркий" в плей-офф чемпионата России. В текущем сезоне "Зоркий" занял 11-е место и не сумел выйти в плей-офф турнира.

Грачев является четырехкратным чемпионом мира в составе сборных СССР и России, он также четыре раза завоевывал серебро мировых первенств. Грачев выступал за "Зоркий" (1982-1984, 1991-1993), в составе которого стал чемпионом России. Специалист уже работал в "Зорком" в качестве главного тренера (2003-2005) и в качестве играющего тренера (2006-2008).