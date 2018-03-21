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Чемпионы мира по пятиборью Губайдуллина и Лесун выступят на этапе КМ в Лос-Анджелесе

Спорт
21 марта, 11:16 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Альберт Стародубцев

По словам тренера национальной команды Андрея Моисеева, соревнования в Лос-Анджелесе - это один из этапов подготовки к главным стартам сезона - чемпионатам мира и Европы

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Александр Лесун

Александр Лесун

© EPA/MARCIN OBARA

МОСКВА, 21 марта. /Корр. ТАСС Альберт Стародубцев/. Действующая чемпионка мира Гульназ Губайдуллина и обладатель четырех золотых наград мировых первенств Александр Лесун выступят на втором этапе Кубка мира по современному пятиборью, который пройдет с 26 марта по 2 апреля в американском Лос-Анджелесе. Об этом сообщил ТАСС главный тренер сборной России Андрей Моисеев.

"В Лос-Анджелесе в соревнованиях мужчин выступят Александр Лесун, Александр Лифанов, Илья Фролов и Кирилл Беляков, - заметил Моисеев. - В женском турнире заявлены Гульназ Губайдуллина, Ульяна Баташова, Анастасия Васильева и Ксения Фральцова".

Губайдуллина и Беляков принимали участие в первом этапе Кубка мира, который проходил c 27 февраля по 5 марта в Египте. Действующая чемпионка мира тогда заняла девятое место, Беляков финишировал четвертым.

"Никаких особых задач мы на этот турнир перед своими спортсменами не ставим, - заметил главный тренер национальной команды. - Соревнования в Лос-Анджелесе - это один из этапов подготовки к главным стартам сезона - чемпионатам мира и Европы. Спортсмены на этом турнире имеют возможность оценить степень своей готовности к сезону".

Для олимпийского чемпиона Лесуна этап Кубка мира в США станет первым стартом в текущем сезоне.

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