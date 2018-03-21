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Тренировка сборной РФ по футболу перенесена, ориентировочно, на час из-за допинг-контроля

Спорт
21 марта, 11:17 дата обновления: 21 марта, 11:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Отмечается, что допинг-офицер прибыл в расположение команды в 06:30 по московскому времени

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© AP Photo/Felipe Dana

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Начало тренировки сборной России по футболу перенесено на 12:30 мск времени из-за прибытия инспектора допинг-контроля, который забрал футболистов для прохождения необходимых процедур. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза (РФС).

Сборная России продолжает подготовку к товарищескому матчу с командой Бразилии, который состоится в пятницу на стадионе "Лужники".

"Пришел один допинг-офицер, который забрал на допинг-контроль 10 футболистов сборной. Начало тренировки из-за этого перенесено, ориентировочно, на час позже", - сказали в пресс-службе РФС.

Позднее пресс-служба сборной сообщила, что футболисты выехали в Химки на тренировку в 12:00 мск. При этом три игрока по-прежнему находятся в Новогорске в распоряжении допинг-офицера.

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