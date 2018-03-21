Болельщики ЧМ-2018 забронировали более трети мест в бесплатных поездах

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Болельщики ЧМ-2018 забронировали более 158 тысяч мест в бесплатных поездах, что составляет более 36% от общего количества мест. Об этом говорится в сообщении РЖД.

"Болельщикам предложено более 440 тыс. мест в бесплатных поездах. Отметим на сегодня уже забронировано более 160 тыс. билетов, что превышает 36% от общего числа мест в поездах", - отмечается в сообщении.

Компания напоминает, что бронирование мест в таких поездах осуществляется на интернет-ресурсе АНО "Транспортная дирекция-2018". Для получения права на бесплатный проезд необходимо приобрести билеты на матчи ЧМ-2018 и оформить паспорт болельщика (Fan ID).

Компания планирует задействовать инновационный подвижной состав: двухэтажные вагоны, электропоезда "Ласточка" и скоростные поезда "Стриж". Двухэтажные поезда будут курсировать на направлениях: Москва - Самара, Москва - Санкт-Петербург, Москва - Казань, Москва - Адлер, Санкт- Петербург - Москва. Поезда "Ласточка" и "Стриж" будут осуществлять бесплатную перевозку болельщиков на направлении Москва - Нижний Новгород

Отмечается, что всего в бесплатной перевозке болельщиков на чемпионат будет задействовано 75 составов поездов (или 1176 вагонов). В том числе 18 двухэтажных составов из 268 вагонов, 2 состава поездов "Ласточка" по 10 вагонов, 2 состава поездов "Стриж" по 20 вагонов и 53 одноэтажных составов из 848 вагонов.