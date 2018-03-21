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WADA ждет ответа от Следственного комитета РФ на предложения по антидопинговой лаборатории

Спорт
21 марта, 12:08 UTC+3 ЛОЗАННА /Швейцария/ 21, марта. /ТАСС

Одним из критериев восстановления РУСАДА является доступ к допинг-пробам из московской антидопинговой лаборатории, которая опечатана Следственным комитетом РФ в рамках расследования по уголовному делу

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Глава Всемирного антидопингового агентства Крейг Риди

Глава Всемирного антидопингового агентства Крейг Риди

© Сергей Бобылев/ТАСС

ЛОЗАННА /Швейцария/, 21 марта. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ожидает ответа от Следственного комитета РФ на запрос о совместном посещении московской антидопинговой лаборатории. Об этом на симпозиуме WADA заявил президент организации Крейг Риди.

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Симпозиум WADA, который проходит в Лозанне, в среду обсуждает вопрос восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА). Одним из критериев восстановления РУСАДА является доступ к допинг-пробам из московской антидопинговой лаборатории, которая опечатана Следственным комитетом РФ в рамках расследования по уголовному делу.

"Мы четыре раза обращались с предложением совместного посещения с СК РФ московской лаборатории, но ответа так и не услышали. Нужно менять эту ситуацию", - заявил Риди.

В ноябре 2015 года РУСАДА было признано не соответствующим требованиям WADA. В ноябре 2017 года на заседании совета учредителей WADA в Сеуле было принято решение продлить статус РУСАДА в качестве организации, не соответствующей международному кодексу. При этом руководство WADA отмечало, что российская сторона достигла существенного прогресса в вопросе восстановления членства РУСАДА в международной организации. На данный момент тестирование российских спортсменов проводится с помощью национального антидопингового агентства Великобритании.

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