Матчи сборной России с командами Бразилии и Франции покажут в "Одноклассниках"

ТАСС, 21 марта. Социальная сеть "Одноклассники" проведет прямую трансляцию товарищеских матчей сборной России по футболу с командами Бразилии и Франции. Об этом сообщает пресс-служба соцсети.

Сборная России 23 марта примет бразильцев на московском стадионе "Лужники. Встреча начнется в 19:00 мск. 27 марта на арене "Санкт-Петербург" состоится игра между командами России и Франции.

"Одноклассники" не в первый раз транслируют матчи сборной России в прямом эфире. В ноябре 2017 года соцсеть показала товарищеские матчи сборной России с командами Аргентины и Испании. Суммарно эти трансляции набрали более 3 млн просмотров.

"Это наш второй опыт трансляций матчей сборной России. Матчи с Бразилией и Францией - это отличная возможность для наших пользователей посмотреть на игру российских футболистов всего за несколько месяцев до начала чемпионата мира. Благодаря технологиям соцсети аудитория ОК сможет получить максимум впечатлений от просмотра и одновременно обсудить игру с друзьями в онлайн-чате", - заявил директор по стратегическому партнерству "Одноклассников" Александр Володин.

Одноклассники" договорились о трансляции матчей с компанией "Телеспорт", которая владеет правами на показ данных игр. Встречи будут показаны в формате высокой четкости в группе "Телеспорт" в соцести, также болельщики смогут посмотреть встречу в приложении "Одноклассники" на мобильных устройствах.