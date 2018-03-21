Первый канал проведет интерактивную трансляцию матча между сборными России и Бразилии

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Товарищеский матч между сборными России и Бразилии по футболу будет показан в прямом эфире Первого канала, а также на сайте телеканала в режиме уникальной интерактивной онлайн-трансляции. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.

Сборная России 23 марта примет команду Бразилии на московском стадионе "Лужники". Встреча начнется в 19:00 мск.

"Впервые спортивное эфирное событие будет доступно в режиме интерактива, совмещающего возможности телевидения и интернета. В рамках одного окна (плеера) посетители сайта увидят матч и одновременно получат доступ к дополнительному контенту: смогут делиться мнениями об игре, участвовать в голосованиях и опросах, узнать дополнительную информацию и интересные факты о футболистах, командах и комментаторах", - сказано в релизе Первого канала.

Также отмечается, что на сайте телеканала зрители смогут увидеть три дополнительных режима показа матча. Болельщики смогут посмотреть картинку с камеры-паука, которая уже использовалась на матче россиян и аргентинцев в ноябре 2017 года. Кроме того, будут доступны две специальные трансляции, по которым можно будет следить только за бразильцем Филиппе Коутиньо или за линией обороны сборной России. Зрители смогут пересмотреть опасный момент или любой другой нужный им эпизод в режиме реального времени.

Ранее стало известно, что бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Леонид Слуцкий прокомментирует матч в эфире Первого канала. Вместе с ним репортаж будет вести Кирилл Дементьев.