ФИФА ожидает, что "Самара-Арена" будет сдана в эксплуатацию в конце апреля

САМАРА, 21 марта. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) рассчитывает, что "Самара-Арена", которая строится к чемпионату мира 2018 года, будет сдана в эксплуатацию в конце апреля. Об этом журналистам сообщил директор департамента по проведению соревнований и мероприятий ФИФА Колин Смит.

Ранее неоднократно сообщалось, что строительство стадиона в Самаре идет с отставанием от графика. Финальный этап седьмого инспекционного визита ФИФА и оргкомитета "Россия-2018" на стадионы чемпионата мира стартовал во вторник на "Екатеринбург-Арене". Делегации еще предстоит посетить четыре стадиона - "Мордовия-Арена", стадион "Нижний Новгород", "Волгоград-Арена" и стадион "Калининград".

"Мы много говорили о задержках в графике строительства стадиона, отставание наблюдается еще значительное, предстоит еще много работы. Администрация города и руководство стадиона обещают, что до конца апреля все работы будут завершены. С их стороны потребуются огромные усилия, чтобы завершить все работы, а мы не видим причин, чтобы это было невозможным. Мы ожидаем сдачи стадиона в эксплуатацию в конце апреля и проведения тестовых матчей", - сказал Смит.

"Основные строительные работы завершены, и причины с отставанием были связаны с крышей и возведением ее каркаса. Сейчас проходят инженерные и отделочные работы, но самое главное внимание будет сосредоточено на поле, потому что все внимание всегда приковано к нему", - отметил представитель ФИФА.

Вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов отметил, что администрация города полностью готова к работе по сокращению отставания. "Впереди предстоит много работы, мы к ней готовы, помогаем подрядчику. На прошлой неделе провели тестовый запуск трамвая, медицина, дороги - все это важное для нас наследие. Мы сделаем все, чтобы встретить гостей с нашим волжским и самарским радушием", отметил он.

Стадион, который вмещает почти 45 тыс. зрителей, примет шесть матчей чемпионата мира в России - встречи группового этапа Коста-Рика - Сербия (17 июня), Дания - Австралия (21 июня), Уругвай - Россия (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), а также по одной игре 1/8 и 1/4 финала турнира. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.