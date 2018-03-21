СМИ: экс-футболист "Реала" Рауль возглавит юношескую команду мадридского клуба

ТАСС, 21 марта. Бывший футболист "Реала" Рауль возглавит юношескую команду В (Juvenil B) мадридского клуба. Об этом сообщает испанская газета Marca.

Рауль собирается получить тренерскую лицензию после прохождения специального курса, организованного Королевской испанской футбольной федерацией (RFEF) для бывших игроков национальной сборной, выступавших в течение десяти сезонов в высшем дивизионе.

После этого он сменит на посту главного тренера второй юношеской команды "Реала" Альваро Бенито. Бенито будет повышен до главного тренера первой юношеской команды "Реала" (Juvenil A).

Другой бывший полузащитник "Реала" Гути, который на данный момент является главным тренером первой юношеской команды, перейдет на работу в качестве главного тренера во вторую команду в структуре мадридского клуба "Кастилью". У нынешнего главного тренера "Кастильи" Сантьяго Солари заканчивается контракт, и руководство не будет его продлевать.

Рауль выступал за "Реал" с 1994 по 2010 годы. За это время он шесть раз становился чемпионом Испании (1995, 1997, 2001, 2003, 2007, 2008), четыре - обладателем Суперкубка Испании (1997, 2001, 2003, 2008), три - победителем Лиги чемпионов (1998, 2000, 2002), обладателем Суперкубка УЕФА (2002) и Межконтинентального кубка (1998, 2002). За испанский клуб футболист провел 738 матчей, в которых забил 322 гола. За сборную Испании он провел 102 матча и забил 44 гола.