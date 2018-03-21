"Амкар" может сыграть два домашних матча РФПЛ в Хабаровске

МОСКВА, 21 марта. /Корр. ТАСС Максим Пахомов/. Пермский "Амкар" рассматривает возможность проведения матчей 24-го и 26-го туров Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) в Хабаровске из-за проблем с газоном на домашнем стадионе клуба. Об этом ТАСС заявил генеральный директор "Амкара" Игорь Резвухин.

Ранее портал "Чемпионат.com" сообщил о возможном переносе матчей в Хабаровск. В 24-м туре "Амкар" должен сыграть с московским "Локомотивом", а в 26-м - с казанским "Рубином". Между этими матчами в 25-м туре пермяки должны провести гостевую встречу со "СКА-Хабаровском". Матч 22-го тура с тульским "Арсеналом" был сыгран в Уфе, так как поле на стадионе в Перми не соответствует принятым стандартам.

"Нельзя говорить, что "Амкар" заинтересован играть матчи с "Локомотивом" и "Рубином" в Хабаровске. У нас сейчас такая ситуация, что мы рассматриваем все возможные варианты, а между матчами с "Локомотивом" и "Рубином" у нас игра в Хабаровске, поэтому такой вариант мы рассматриваем среди других. Еще есть Уфа, Саранск, но мы не оставляет надежд вернуть свой стадион. В приоритете - сыграть в Перми на стадионе "Звезда", - сказал Резвухин.

"Амкар" находится на 14-м месте в турнирной таблице с 22 очками.