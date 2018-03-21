ФИФА уверена, что поля на стадионах ЧМ-2018 будут наивысшего качества

САМАРА, 21 марта. /ТАСС/. Международная федерация футбола (ФИФА) не сомневается, что Россия сможет подготовить к чемпионату мира 2018 года поля на стадионах наивысшего качества. Об этом журналистам сообщил директор департамента по проведению соревнований и мероприятий ФИФА Колин Смит.

После зимней паузы в чемпионате России многие клубы стали жаловаться на качества футбольных полей, в том числе критике подвергся газон на "Казань-Арене", которая будет принимать игры мирового первенства. Финальный этап седьмого инспекционного визита ФИФА и оргкомитета "Россия-2018" на стадионы чемпионата мира стартовал во вторник на "Екатеринбург-Арене", в среду инспекция посетила стадион "Самара-Арена". Делегации еще предстоит посетить четыре стадиона - в Саранске, Нижнем Новгороде, Волгограде и Калининграде.

"Я не думаю, что холода в России - это нечто новое. Конечно, есть свой опыт строительства, проектирования, использования и обслуживания футбольных полей в России в связи с климатом, но мы к нему добавляем свои соображения и свой технический опыт. Главным местом сосредоточения является поле, это место контактной игры футболистов, которые приезжают в лучшей форме и пытаются показать лучшие результаты. Мы в тесном сотрудничестве с местными администрациями и оргкомитетом, поэтому уверены, что сможем предоставить наивысшее качество полей", - сказал Смит.

Чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах с 14 июня по 15 июля.