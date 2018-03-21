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Стал известен состав женской сборной России по гандболу на матчи отбора ЧЕ-2018

Спорт
21 марта, 13:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

21 марта сборная России в Тольятти примет команду Румынии в рамках квалификационного турнира чемпионата Европы 2018 года

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ТАСС, 21 марта. Тренерский штаб женской сборной России по гандболу назвал состав команды на отборочные матчи чемпионата Европы 2018 года против сборной Румынии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

21 марта сборная России в Тольятти примет команду Румынии в рамках квалификационного турнира чемпионата Европы 2018 года. Встреча начнется в 18:30 мск. Ответный матч пройдет в румынском городе Клуж-Напока 25 марта.

Состав сборной выглядит следующим образом:

  • вратари - Виктория Калинина ("Кубань"), Кира Трусова ("Астраханочка");
  • правые крайние - Юлия Манагарова ("Ростов-Дон"), Анастасия Макина ("Динамо-Синара");
  • правые полусредние - Ирина Снопова ("Лада"), Валерия Маслова ("Ростов-Дон"), Юлия Гаряева ("Кубань");
  • разыгрывающие - Дарья Дмитриева ("Лада"), Ярослава Фролова ("Кубань"), Карина Сабирова ("Астраханочка");
  • линейные - Ксения Макеева ("Ростов-Дон"), Екатерина Матлашова ("Кубань");
  • левые полусредние - Полина Ведехина ("Лада"), Екатерина Баркалова ("Кубань");
  • левые крайние - Дарья Самохина ("Астраханочка"), Полина Кузнецова ("Вардар", Македония).

В первых двух матчах квалификации россиянки обыграли португальских гандболисток и проиграли австрийкам. Румынки победили команды Австрии и Португалии. В таблице группы 4 сборная Румынии с четырьмя очками занимает первое место, сборная России - третье (два очка). В финальную часть чемпионата Европы выйдет по две лучшие команды из каждой группы и лучшая команда, из занявших третье место. Турнир пройдет во Франции с 29 ноября по 16 декабря.

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