Стал известен состав женской сборной России по гандболу на матчи отбора ЧЕ-2018

ТАСС, 21 марта. Тренерский штаб женской сборной России по гандболу назвал состав команды на отборочные матчи чемпионата Европы 2018 года против сборной Румынии. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гандбола России.

21 марта сборная России в Тольятти примет команду Румынии в рамках квалификационного турнира чемпионата Европы 2018 года. Встреча начнется в 18:30 мск. Ответный матч пройдет в румынском городе Клуж-Напока 25 марта.

Состав сборной выглядит следующим образом:

вратари - Виктория Калинина ("Кубань"), Кира Трусова ("Астраханочка");

правые крайние - Юлия Манагарова ("Ростов-Дон"), Анастасия Макина ("Динамо-Синара");

правые полусредние - Ирина Снопова ("Лада"), Валерия Маслова ("Ростов-Дон"), Юлия Гаряева ("Кубань");

разыгрывающие - Дарья Дмитриева ("Лада"), Ярослава Фролова ("Кубань"), Карина Сабирова ("Астраханочка");

линейные - Ксения Макеева ("Ростов-Дон"), Екатерина Матлашова ("Кубань");

левые полусредние - Полина Ведехина ("Лада"), Екатерина Баркалова ("Кубань");

левые крайние - Дарья Самохина ("Астраханочка"), Полина Кузнецова ("Вардар", Македония).

В первых двух матчах квалификации россиянки обыграли португальских гандболисток и проиграли австрийкам. Румынки победили команды Австрии и Португалии. В таблице группы 4 сборная Румынии с четырьмя очками занимает первое место, сборная России - третье (два очка). В финальную часть чемпионата Европы выйдет по две лучшие команды из каждой группы и лучшая команда, из занявших третье место. Турнир пройдет во Франции с 29 ноября по 16 декабря.