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Прокуратура запросила для бывшего футболиста Алонсо 5 лет тюрьмы за налоговые махинации

Спорт
21 марта, 13:26 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Испании в ходе расследования обнаружили три налоговых нарушения со стороны игрока

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ТАСС, 21 марта. Испанская прокуратура потребовала для бывшего полузащитника национальной сборной по футболу Хаби Алонсо 5 лет тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов. Об этом сообщает агентство Reuters.

Ранее сообщалось, что правоохранительные органы Испании в ходе расследования обнаружили три налоговых нарушения со стороны Алонсо, в ходе которых он использовал подставную фирму для проведения налоговых махинаций.

По данным прокуратуры, Алонсо уклонялся от уплаты налогов в период с 2010 по 2012 годы, за это время Алонсо не заплатил в казну государства около €2 млн.

Алонсо завершил карьеру по окончании сезона-2016/17. В составе сборной Испании он стал двукратным чемпионом Европы, чемпионом мира. Полузащитник выступал за испанские "Реал Сосьедад", "Эйбар", "Реал", английский "Ливерпуль" и немецкую "Баварию", дважды выигрывал Лигу чемпионов, дважды - Суперкубок УЕФА, также становился чемпионом Испании, Германии, обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Испании, Германии.

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