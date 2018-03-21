Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.03:
$ 57.5
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РУСАДА провело за второе полугодие 2017 года 3330 допинг-тестов

Спорт
21 марта, 13:29 дата обновления: 21 марта, 13:44 UTC+3 ЛОЗАННА /Швейцария/ 21, марта. /ТАСС

Британское антидопинговое агентство, занимавшееся тестированием российских спортсменов, с 1 января по 17 июля провело 1812 тестов

Поделиться
Материал из 1 страницы
Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус

Генеральный директор Российского антидопингового агентства Юрий Ганус

© Антон Новодережкин/ТАСС

ЛОЗАННА /Швейцария/, 21 марта. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в период с середины июля по конец декабря прошлого года провело 3330 допинг-тестов у российских спортсменов. Такая цифра была представлена на симпозиуме Всемирного антидопингового агентства (WADA), который проходит в Лозанне.

Смотрите также

Независимые эксперты WADA будут работать в России до восстановления РУСАДА

WADA ждет ответа от Следственного комитета РФ на предложения по антидопинговой лаборатории

Всемирное антидопинговое агентство отметило прогресс РУСАДА на пути восстановления

За период с 17 июля по 31 декабря 2017 года из 3330 тестов 788 было взято в соревновательный период и 2542 - во внесоревновательный. РУСАДА получило возможность проводить самостоятельное допинг-тестирование только с середины прошлого года.

Британское антидопинговое агентство, занимавшееся тестированием российских спортсменов, с 1 января по 17 июля провело 1812 тестов (663 в соревновательный и 1149 во внесоревновательный периоды).

Заместитель генерального директора WADA Роб Кёлер отметил продвижение РУСАДА по вопросу восстановления агентства в WADA. "Говоря о текущем положении РУСАДА, нужно отметить следующие продвижения: назначение нового гендиректора, приглашение новых людей в организацию, увеличение бюджета на борьбу с допингом, допуск международных экспертов, в сентябре прошлого года был пройден аудит WADA", - сказал он.

Совет учредителей WADA на своем заседании в Сеуле в ноябре 2017 года принял решение продлить статус РУСАДА в качестве организации не соответствующей международному кодексу. При этом руководство WADA отмечало, что российская сторона достигла существенного прогресса в вопросе восстановления членства РУСАДА в международной организации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Допинг Допинг-скандал вокруг российского спорта
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией
2
Семеро детей пострадали при стрельбе из пневматического пистолета в курганской школе
3
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
4
Посол Китая не будет присутствовать на встрече в МИД РФ по Солсбери
5
Более 20 детей в Волоколамске госпитализированы с признаками интоксикации
6
Причиной стрельбы в школе Шадринска мог стать конфликт между учениками
7
В Волоколамске 50 детей обратились к врачам с жалобами на самочувствие
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов