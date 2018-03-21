РУСАДА провело за второе полугодие 2017 года 3330 допинг-тестов

ЛОЗАННА /Швейцария/, 21 марта. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) в период с середины июля по конец декабря прошлого года провело 3330 допинг-тестов у российских спортсменов. Такая цифра была представлена на симпозиуме Всемирного антидопингового агентства (WADA), который проходит в Лозанне.

За период с 17 июля по 31 декабря 2017 года из 3330 тестов 788 было взято в соревновательный период и 2542 - во внесоревновательный. РУСАДА получило возможность проводить самостоятельное допинг-тестирование только с середины прошлого года.

Британское антидопинговое агентство, занимавшееся тестированием российских спортсменов, с 1 января по 17 июля провело 1812 тестов (663 в соревновательный и 1149 во внесоревновательный периоды).

Заместитель генерального директора WADA Роб Кёлер отметил продвижение РУСАДА по вопросу восстановления агентства в WADA. "Говоря о текущем положении РУСАДА, нужно отметить следующие продвижения: назначение нового гендиректора, приглашение новых людей в организацию, увеличение бюджета на борьбу с допингом, допуск международных экспертов, в сентябре прошлого года был пройден аудит WADA", - сказал он.

Совет учредителей WADA на своем заседании в Сеуле в ноябре 2017 года принял решение продлить статус РУСАДА в качестве организации не соответствующей международному кодексу. При этом руководство WADA отмечало, что российская сторона достигла существенного прогресса в вопросе восстановления членства РУСАДА в международной организации.