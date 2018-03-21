WADA: правительство РФ должно взять на себя обязательство защищать информаторов

ЛОЗАННА /Швейцария/, 21 марта. /ТАСС/. Российское правительство должно принять на себя обязательства по защите информаторов Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом на симпозиуме WADA заявил заместитель генерального директора организации Роб Кёлер.

Симпозиум WADA проходит в Лозанне, на нем в среду обсуждается вопрос восстановления Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

"Что касается вызовов, связанных с Россией, то в первую очередь нужно отметить, сколько сил WADA посвятило этой проблеме. Правительство России должно взять на себя обязательство по защите информаторов. Еще одной проблемой является непрерывное оспаривание доклада Макларена со стороны правительства", - сказал Кёлер.

"РУСАДА прошло большой путь, сделаны важные шаги для восстановления, но предстоит проделать еще много работы. Мы должны продолжать наше сотрудничество", - добавил он.

РУСАДА уделает большое внимание программе информаторов

Независимый эксперт WADA Ева Лукошюте-Станикуниене из Литвы, которая вместе с австралийцем Питером Николсоном работает в России с весны 2016 года, подчеркнула, что в РУСАДА прошли большие организационные реформы, что позволило усилить работу по важным направлениям. "Перед нами стояла задача полностью перестроить антидопинговую систему, мы работали со всеми заинтересованными сторонами в России. Сперва нужно было оценить ситуацию и понять, что нужно было сделать для создания не просто агентства, а сильного антидопингового агентства. Не было департамента расследований, департамента тестов и так далее", - сказала эксперт.

"Сейчас в организации много новых лиц, среди них много молодых специалистов. Теперь департамент по расследованиям может рассматривать до 15 дел одновременно. Особое внимание уделяется программе информаторов, важно обеспечивать их безопасность. Когда пришли бюджет был около 4 млн евро, теперь в два раза больше", - подчеркнула Лукошюте-Станикуниене.

WADA стало развивать сеть информаторов после истории с участием российской легкоатлетки Юлии Степановой и ее мужа, бывшего сотрудника РУСАДА Виталия Степанова. Их показания стали основанием для отстранения российских легкоатлетов от участия в международных соревнованиях. Требование по развитию института информаторов было выдвинуто и в дорожной карте WADA по восстановлению работы российского агентства. Отдел по работе с информаторами создан в РУСАДА в 2017 году.

В ноябре 2015 года РУСАДА было признано не соответствующей кодексу WADA организацией. В ноябре 2017 года на заседании совета учредителей WADA в Сеуле было принято решение не восстанавливать РУСАДА в правах. При этом руководство WADA отмечало, что российская сторона достигла существенного прогресса в вопросе восстановления членства РУСАДА в международной организации. На данный момент тестирование российских спортсменов проводится с помощью национального антидопингового агентства Великобритании.