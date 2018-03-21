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Футболист Семенов: сборная Франции для команды России опасней, чем бразильцы

Спорт
21 марта, 14:13 UTC+3 ХИМКИ область/ 21, марта. /ТАСС

По мнению защитника национальной команды, французы более сыграны

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Андрей Семенов

Андрей Семенов

© Виталий Тимкив/ТАСС

ХИМКИ /Московская область/, 21 марта. /ТАСС/. Сборная Франции по футболу более опасна для россиян, нежели команда Бразилии. Такое мнение журналистам после тренировки высказал защитник грозненского "Ахмата" и сборной России Андрей Семенов.

Российские футболисты продолжают подготовку к контрольным матчам против команд Бразилии (23 марта, Москва, стадион "Лужники") и Франции (27 марта, стадион "Санкт-Петербург").

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"Французы более сыграны, Евро-2016 показал, что у них отличная и, что важно, атлетичная команда. Бразильцы больше работают на технику, а французы именно атлеты, - сказал Семенов. - Я, прежде всего, смотрю на защитников у соперников. У тех же бразильцев Тиаго Силва, Марсело очень выделяются".

Тренировка россиян в среду началась на "Арене-Химки" примерно на час позже запланированного времени из-за визита допинг-офицера. Инспектор начал процедуру в 6:30 утра и осуществил проверку десяти членов российской команды. В результате вратарь Владимир Габулов и защитник Федор Кудряшов пропустили тренировку из-за того, что не успели пройти допинг-контроль и остались на базе команды в Новогорске.

"У меня допинг за последние два месяца брали два раза. Сегодня я тоже попал, два часа сдавал. Очень медленно работал человек, у него был старый гаджет, но мне повезло сдать в числе первых", - рассказал Семенов.

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