Лыжнику Легкову важно показать высокие результаты на чемпионате России

МОСКВА, 21 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Предстоящий чемпионат России по лыжным гонкам имеет высокую значимость для олимпийского чемпиона 2014 года Александра Легкова. Об этом он рассказал ТАСС.

Национальное первенство пройдет в Сыктывкаре с 24 марта по 1 апреля.

"Перед стартом чемпионата России я обязательно приму участие в нескольких турнирах и гонках, сейчас решаю, где именно. Обязательно пробегу эстафету, надеюсь, ничего не случится и болезни меня не застанут, также планирую еще одну-две гонки пробежать, посмотрю по своему состоянию. Подготовка дается нелегко, потому что тяжело совмещать с другой деятельностью. Сейчас конец сезона, и я тренируюсь каждый день, но все зависит от организма, как он будет работать, надеюсь, все будет неплохо", - сказал Легков.

"Задача на чемпионат России - выступить как можно лучше, в эстафете побороться за победу, потому что столько раз наша команда из Ханты-Мансийска это делала. Конечно, мне еще нужно пройти в ее состав, надеюсь, все будет нормально. А так хочется хорошо выступить, для меня это важно, потому что за этот год я пробежал на трех-четырех соревнованиях, и сейчас готовлю организм, чтобы его завести. Его нужно раскручивать, чтобы бежать на соревнованиях", - добавил он.

"Мне предлагали выступить на заключительных этапах Кубка мира, но я отказался, потому что не готов. Хочется быть в нормальной форме и выступать достойно, радуя болельщиков", - заключил собеседник агентства.

Легков не был приглашен Международным олимпийским комитетом для участия в Играх в Пхёнчхане.