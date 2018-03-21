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WADA продолжает ждать от России признания доклада Макларена

Спорт
21 марта, 14:28 UTC+3 ЛОЗАННА /Швейцария/ 21, марта. /ТАСС

Макларен в первой части доклада о допинговых нарушениях в России указал на наличие государственной системы поддержки допинга в российском спорте

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Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус (второй справа) на ежегодном симпозиуме Всемирного антидопингового агентства

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус (второй справа) на ежегодном симпозиуме Всемирного антидопингового агентства

© Михаил Джапаридзе/ТАСС

ЛОЗАННА /Швейцария/, 21 марта. /ТАСС/. Всемирное антидопинговое агентство (WADA) ожидает от России признания результатов расследования комиссии под руководством Ричарда Макларена, без этого невозможно выполнение дорожной карты. Об этом на симпозиуме WADA заявил заместитель генерального директора организации Роб Кёлер.

Кёлер ответил на выступление генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрия Гануса, который отметил, что вопрос с докладом Макларена должен решаться путем переговоров, а на обсуждение его признания потрачено много времени.

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Ганус: вопрос признания доклада Макларена должен решаться путем переговоров

"Нам необходимо признание доклада Макларена, без этого невозможно, в том числе, изменение культуры, о чем говорил Юрий, - сказал Кёлер. - WADA четко дает понять, что без этого невозможно выполнение дорожной карты. Необходим диалог с властями".

Макларен в первой части доклада о допинговых нарушениях в России указал на наличие государственной системы поддержки допинга в российском спорте. Во второй части расследования он заменил слово "государственная" на "институциональная", поскольку свидетельств участия государства в этой системе не нашлось, однако, по мнению Макларена, сговор нескольких организаций - РУСАДА, антидопинговой лаборатории, Министерства спорта, Центра спортивной подготовки и ФСБ - имел место быть.

Президент России Владимир Путин неоднократно заявлял о том, что в России нет и не было системы допинга для спортсменов на государственном уровне. При этом он признавал, что отдельные случаи применения спортсменами запрещенных препаратов, как и во многих других странах, есть, и виновные в этом лица привлекаются к ответственности в соответствии с действующим законодательством и антидопинговыми правилами.

Признание доклада Макларена было включено в дорожную карту по восстановлению РУСАДА после ее подписания, без согласия с данным пунктом агентство не будет восстановлено в правах. При этом от восстановления РУСАДА зависит работа еще нескольких организаций, в первую очередь Всероссийской федерации легкой атлетики и Паралимпийского комитета России, которые также были отстранены. Следствием данных решений стало отсутствие возможности для российских легкоатлетов и паралимпийцев выступать под национальным флагом на международных соревнованиях. Отдельные спортсмены допускаются до соревнований только в нейтральном статусе и при соблюдении требований антидопинговых органов.

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