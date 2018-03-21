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УЕФА еще обсуждает вопрос по системе продажи билетов на чемпионат Европы 2020 года

Спорт
21 марта, 14:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Ранее министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что УЕФА принял решение не использовать систему паспорта болельщика для продажи билетов на турнир

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© EPA/SVEN HOPPE

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) продолжает обсуждать вопрос по выбору системы распространения билетов на матчи финальной стадии чемпионата Европы 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе УЕФА.

Ранее министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что УЕФА принял решение не использовать систему паспорта болельщика (Fan ID) для продажи билетов во время чемпионата Европы 2020 года.

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"Эта тема находится в стадии постоянного обсуждения со всеми заинтересованными сторонами. Любое решение в этом плане будет принято соответствующими органами", - говорится в сообщении.

Паспорт болельщика является нововведением России как страны - хозяйки чемпионата мира по футболу 2018 года. Это персонифицированная карта зрителя, которую должен получить каждый человек, купивший билет на матчи турнира. Паспорт болельщика дает право бесплатного проезда между городами - организаторами матчей мирового первенства, а также на городском общественном транспорте (автобусы, троллейбусы, трамваи, метро), пригородных электричках и аэроэкспрессах (поезда, соединяющие аэропорты с центром города).

Для иностранных граждан паспорт болельщика дает право безвизового въезда на территорию России в период проведения турнира. Паспорт болельщика использовался во время Кубка конфедераций, который прошел в России летом 2017 года.

Впервые в истории чемпионатов Европы финальная стадия турнира пройдет с 12 июня по 12 июля в 12 европейских городах. Санкт-Петербург примет три матча группового этапа и игру 1/4 финала. Финал соревнований пройдет на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.

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