Урок "Футбол без дискриминации" провели в Екатеринбурге для будущих волонтеров ЧМ-2018

ЕКАТЕРИНБУРГ, 21 марта. /ТАСС/. Всероссийский урок "Футбол без дискриминации" для будущих волонтеров чемпионата мира 2018 года прошел в Екатеринбурге. Об этом в среду сообщил ТАСС руководитель блока привлечения волонтеров центра "Городские волонтеры" Николай Разаков.

"Урок "Футбол без дискриминации" прошел для будущих волонтеров, его провел один из наших активистов совместно с руководителем мотивационной образовательной программы. Они рассказали 25 волонтерам о правилах при общении с иностранными болельщиками, в частности, разбиралась тема жестов", - сказал Разаков.

В качестве примера собеседник агентства привел поднятый вверх большой палец. "Для россиян поднятый вверх большой палец означает, что все хорошо, все супер. Однако для англичан, австралийцев и представителей некоторых других культур это знак оскорбления", - добавил Разаков.

Кроме того на уроке толерантности, который был приурочен к Международному дню борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, волонтерам показали тематический фильм и провели групповые занятия. Уроки "Футбол без дискриминации" прошли в 11 городах - организаторах чемпионата мира. Информационные материалы для мероприятия разработаны Федеральным научно-методическим центром в области психологии и педагогики толерантности при участии оргкомитета "Россия-2018".

Ранее сообщалось, что более 2 тыс. человек подали заявки на право стать городскими волонтерами на матчах чемпионата мира в Екатеринбурге. Из них будет отобрана 1 тыс. волонтеров, которые будут непосредственно работать на чемпионате. Среди кандидатов в волонтеры есть иностранцы из Ирана, Египта, Турции, Сирии, Индии и Южной Кореи.

Чемпионат мира пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.