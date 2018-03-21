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Ганус призвал усилить дискуссии по невыполненным критериям восстановления РУСАДА

Спорт
21 марта, 15:20 UTC+3 ЛОЗАННА /Швейцария/ 21, марта. /ТАСС

По словам гендиректора РУСАДА, Россия не должна ослаблять свою позицию по этому вопросу

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Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус

Генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус

© Антон Новодережкин/ТАСС

ЛОЗАННА /Швейцария/, 21 марта. /ТАСС/. Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) призывает усилить дискуссии по поводу невыполненных критериев для восстановления организации в соответствии с кодексом Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом заявил генеральный директор РУСАДА Юрий Ганус, выступая на симпозиуме WADA.

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В ноябре 2017 года совет учредителей WADA принял решение продлить статус РУСАДА в качестве организации, не соответствующей международному кодексу. РУСАДА будет восстановлено, если будут выполнены два основных критерия: Россия признает доклад Макларена, а WADA будет допущено в опечатанную СК РФ московскую антидопинговую лабораторию.

"Мы реально обеспокоены, потому что следующее заседание совета учредителей WADA будет уже в мае. Все, что произойдет до мая, может повлиять на соответствие РУСАДА. В этой связи я считаю, что критически важно понять - это два очень принципиальных вопроса, о чем говорили все руководители WADA", - сказал Ганус.

По словам Гануса, Россия не должна ослаблять свою позицию. "По этим вопросам надо работать, искать решение. Когда мы отказываемся вступать в дискуссию, упрощается позиция обвинителя", - отметил он.

Одним из критериев, на выполнении которого настаивает WADA, это доступ в московскую антидопинговую лабораторию. "С одной стороны это процессуальный вопрос, пробы находятся под следствием. Это вопрос не к министерству спорта, это вопрос к СК РФ. Мы должны найти решение по этому вопросу, мы полностью прозрачны, но это не вопрос РУСАДА", - подчеркнул он.

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