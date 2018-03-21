Траньков и Боброва прокомментируют ЧМ по фигурному катанию на "Матч ТВ"

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Олимпийские чемпионы Максим Траньков и Екатерина Боброва будут комментаторами чемпионата мира по фигурному катанию на каналах холдинга "Газпром-медиа Матч". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе телеканала "Матч ТВ".

Траньков и Боброва будут комментировать соревнования в Милане вместе с основным комментатором канала Иоландой Чен в качестве приглашенных экспертов.

Телеканал "Матч ТВ" в прямом эфире покажет короткую программу у пар (21 марта в 21:55 мск), короткую программу у мужчин (22 марта 11:55 мск), короткую программу у танцевальных дуэтов (23 марта 12:55 мск) и произвольную программу у пар (22 марта в 22:00 мск).

Тематический канал холдинга "Матч! Арена" в прямом эфире покажет короткую программу у женщин (21 марта 12:45 мск), произвольные программы у женщин (23 марта в 20:30 мск), у мужчин (24 марта в 12:00 мск) и у танцевальных дуэтов (24 марта в 17:20 мск). Показательные выступления, которые 25 марта закроют программу чемпионата мира, также будут показаны на телеканале "Матч! Арена" в прямом эфире, начало трансляции - 15:30 мск.

В составе сборной России выступят Михаил Коляда и Дмитриев Алиев, Алина Загитова, Мария Сотскова и Станислава Константинова, в соревнованиях спортивных пар - Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Наталья Забияко и Александр Энберт, Кристина Астахова и Алексей Рогонов, в спортивных танцах - Александра Степанова и Иван Букин, Тиффани Загорски и Джонатан Гурейро.