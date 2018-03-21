Хоккейный клуб "Торпедо" назначил Голубовского генеральным менеджером

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Нижегородский хоккейный клуб "Торпедо" ввел должность генерального менеджера и назначил на нее Яна Голубовского. Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Решение об учреждении должности генерального менеджера было принято на заседании правления клуба, которое прошло 21 марта. "Круг задач и полномочий генерального менеджера понятен, он будет отвечать за спортивную стратегию развития клуба, в том числе работу тренерского штаба и комплектование состава, - прокомментировал назначение Голубовского председатель правления клуба Дмитрий Сватковский. - Такая система принята в большинстве клубов КХЛ, пора и "Торпедо" внедрить структуру управления, доказавшую свою эффективность".

42-летний Голубовский является воспитанником новосибирского хоккея. Он выступал в Национальной хоккейной лиге (НХЛ) в составе "Детройта" и "Флориды", сыграв в общей сложности 56 матчей в регулярных чемпионатах, в которых набрал 8 очков (1 гол + 7 передач). В России Голубовский выступал за магнитогорский "Металлург", "Сибирь", "Северсталь" и СКА. После завершения карьеры хоккеиста Голубовский занимался селекционной работой в клубе НХЛ "Нью- Йорк Айлендерс", а также работал на управленческих должностях в шведских и австрийских клубах.

Правление поручило Голубовскому подготовить до 5 апреля предложения по спортивной структуре клуба, в том числе по формированию тренерского штаба на следующий сезон. Контракт главного тренера "Торпедо" Петериса Скудры рассчитан до 30 апреля. Скудра возглавляет нижегородский клуб с сезона-2013/14. Под его руководством "Торпедо" пять раз выходило в плей-офф, а в сезоне-2015/16 дошло до полуфинала Западной конференции.

В нынешнем сезоне "Торпедо" заняло пятое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата. В первом раунде плей-офф клуб уступил ярославскому "Локомотиву" со счетом 0-4 в серии.