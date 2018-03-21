Алиханов: проблем с подтопляемостью территории под стадионом ЧМ-2018 в Калининграде нет

КАЛИНИНГРАД, 21 марта. /ТАСС/. Проблем с подтопляемостью территории вокруг стадиона в Калининграде нет. Об этом журналистам сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов.

Власти Калининграда завозили немало песка на остров Октябрьский, где сейчас идет подготовка стадиона "Калининград" к чемпионату мира. В конце февраля было заявлено о выделении 21 млн рублей на дальнейший мониторинг возможных проседаний грунта.

"Проблемы просадки грунта были, но мы их давно решили. Более актуальным был вопрос с подтоплениями территорий. Но вы успели увидеть, что дренажная система полностью включилась в работу. Никакого застаивания воды не наблюдается, проблем с этими вопросами нет, они устранены, мы не ждем их повторения", - сказал Алиханов.

"К концу мая будет полное благоустройство территории. У нас запланирована большая территория под озеленение газонами, деревьями. Более 7 тысяч деревьев и кустарников. Сама территория будет протестирована на матчах в апреле и мае", - добавил он.

Стадион "Калининград" был заложен в 2015 году и примет четыре матча группового этапа чемпионата мира, который состоится в России с 14 июня по 15 июля. Арена примет четыре игры группового этапа: Хорватия - Нигерия (16 июня), Сербия - Швейцария (22 июня), Испания - Марокко (25 июня) и Англия - Бельгия (28 июня).