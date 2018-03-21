Следователи пришли с проверкой в офис футбольной команды "Рубин"

КАЗАНЬ, 21 марта. /ТАСС/. Следователи пришли с проверкой в офис казанского "Рубина", сообщили ТАСС в среду в пресс-службе футбольного клуба.

"Сотрудниками СК (Следственного комитета - прим. ТАСС) была проведена проверка трудовых договоров игроков ФК "Рубин" по поступившему заявлению о возможных нарушениях", - сказала собеседница агентства, не уточнив подробностей.

Комментарий представителей СК на данный момент ТАСС получить не удалось.

"Рубин" - российский профессиональный футбольный клуб из Казани, основан 20 апреля 1958 года под названием "Искра" как команда Казанского авиационного завода №22 имени С. П. Горбунова. В марте клуб проходит процедуру реорганизации формы собственности, которая должна завершиться до конца месяца.

16 марта решением бюро исполкома Российского футбольного союза (РФС) новое юридическое лицо было допущено к участию в чемпионате России. ООО "ФК "Рубин" является полным спортивным правопреемником МАУ "ФК "Рубин", к нему перешли все экономические и федеративные права в отношении футболистов, включая право требовать трансферные выплаты и компенсацию за нарушение контракта.

В текущем сезоне Российской футбольной премьер-лиги "Рубин" после 23 туров занимает девятое место, набрав 27 очков.