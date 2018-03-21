Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.03:
$ 57.5
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Боксер Пакьяо прекратил сотрудничество с промоутером Арумом

Спорт
21 марта, 16:21 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Последний поединок Пакьяо провел против австралийца Джеффа Хорна 2 июля 2017 года и проиграл по очкам

Поделиться
Материал из 1 страницы
Мэнни Пакьяо

Мэнни Пакьяо

© AP Photo/Lee Jin-man

ТАСС, 21 марта. Филиппинский боксер Мэнни Пакьяо прекратил сотрудничество с американским промоутером Бобом Арумом и его компанией Top Rank Promotions, с которой он работал в течение последних лет. Об этом сообщает филлипинский портал Philstar со ссылкой на юриста боксера Элдибрандо Виэрнесто.

Последний поединок Пакьяо провел против австралийца Джеффа Хорна 2 июля 2017 года и проиграл по очкам. Это был последний бой, который Пакьяо согласно своему контракту должен был провести в качестве клиента Top Rank Promotions. Предстоящий бой Пакьяо проведет за звание чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весовой категории до 66,68 кг против аргентинца Лукаса Матиссе 24 июня в Куала-Лумпуре (Малайзия). Этот поединок команда филиппинца организовывает совместно с компанией Оскара де ла Хойи Golden Boy Promotions.

"Я посмотрел контракт и понял, что Боб Арум больше не имеет права организовать даже реванш с Хорном, если такой состоится", - заявил Виэрнесто.

Арум является основателем промоутерской компании Top Rank Promotions (год основания - 1973). Сам американец организовывает боксерские поединки с 1962 года. Top Rank Promotions организовала бои таких боксеров, как Мохаммед Али, Джо Фрейзер, Джордж Формэн, Марвин Хаглер, Рэй Леонард, Оскар де да Хойя, Мигель Котто, Флойд Мэйуэзер- младший.

В активе 39-летнего Пакьяо 59 побед (38 нокаутом), семь поражений и две ничьи. Он является единственным боксером в истории, становившимся чемпионом мира в восьми весовых категориях. На счету Матиссе 39 побед (36 нокаутом), четыре поражения и одна ничья.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией
2
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
3
РСТ: визовые центры Польши возобновят работу с апреля
4
Евгений Савченко: запоминается последнее
5
МИД РФ считает, что Париж вынудили поддержать Лондон по делу Скрипаля
6
Семеро детей пострадали при стрельбе из пневматического пистолета в курганской школе
7
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов