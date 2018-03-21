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"Зенит" окажет максимальную поддержку УЕФА в расследовании дисциплинарного дела

Спорт
21 марта, 16:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

В среду стало известно, что УЕФА открыл дело в отношении "Зенита" за поведение фанатов на ответном матче 1/8 финала Лиги Европы с "Лейпцигом"

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Болельщики "Зенита"

Болельщики "Зенита"

© Александр Демьянчук/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Санкт-петербургский "Зенит" окажет необходимую поддержку Союзу европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в расследовании дисциплинарного дела, которое было открыто в отношении российского клуба после матча 1/8 финала Лиги Европы против немецкого "Лейпцига". Об этом ТАСС заявили в пресс-службе "Зенита".

В среду стало известно, что УЕФА открыл дело в отношении "Зенита" за поведение фанатов на ответном матче 1/8 финала Лиги Европы. Болельщикам российского клуба вменяется бросание посторонних предметов на поле, блокировка лестничных пролетов и выкрикивание расистских кричалок. Дисциплинарный комитет рассмотрит дело 31 мая.

"Мы осознаем серьезность обвинений УЕФА и суровость санкций, которые могут последовать. "Зенит" не приемлет и осуждает любые проявления нетерпимости и неправомерных действий в футболе, поэтому со своей стороны клуб окажет максимальную необходимую поддержку УЕФА в расследовании, которое инициировано после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против "Лейпцига", - говорится в сообщении клуба.

Встреча между клубами прошла 15 марта в Санкт- Петербурге и завершилась вничью (1:1). По итогам двухматчевого противостояния "Лейпциг" одержал верх над "Зенитом" и прошел в следующую стадию турнира.

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