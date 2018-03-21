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Россия сможет претендовать на проведение международных стартов по новому стандарту WADA

Спорт
21 марта, 16:45 UTC+3

Глава комитета WADA по соответствию Джонатан Тэйлор в разговоре с ТАСС подчеркнул, что Россия проведет те соревнования, которые уже получила

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Допинг-тест

Допинг-тест

© AP Photo/Felipe Dana

ЛОЗАННА /Швейцария/, 21 марта. /ТАСС/. Россия сохранит возможность претендовать на проведение международных турниров по новому стандарту Всемирного антидопингового агентства (WADA). Об этом ТАСС сообщил глава комитета по соответствию WADA Джонатан Тэйлор.

"Россия проведет те соревнования, которые она уже получила. Что касается новых турниров, то новые правила соответствия не вносят никаких изменений. Мы будем делать все возможное, чтобы Россия их не получила. Но, как и при текущих правилах, полностью исключать этого [получения Россией международных стартов в будущем] нельзя, у России остается возможность принимать новые турниры", - сказал Тэйлор.

Ранее появилась информация, что текущий статус Российского антидопингового агентства (РУСАДА) может помешать России претендовать на проведение международных соревнований на территории страны с 1 апреля 2018 года. Согласно изменениям статьи 20.3.11 кодекса, утвержденным советом учредителей WADA в ноябре 2017 года и которые должны вступить в силу 1 апреля 2018 года, международные федерации обязуются принимать заявки на проведение чемпионатов мира и других международных спортивных событий только от тех стран, чье правительство ратифицировало, приняло, одобрило или присоединилось к конвенции ЮНЕСКО, а также от тех стран, чьи национальные антидопинговые организации соответствуют кодексу WADA.

В ноябре 2017 года на заседании совета учредителей WADA в Сеуле было принято решение продлить статус РУСАДА в качестве организации, которая не соответствует международному кодексу. В начале февраля текущего года глава WADA Крейг Риди заявил, что надеется на восстановление РУСАДА в правах спустя несколько месяцев после окончания Олимпиады в Пхёнчхане.

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