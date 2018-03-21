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Дворкович: документы на ввод стадиона "Калининград" будут подписаны в ближайшие дни

Спорт
21 марта, 16:51 дата обновления: 21 марта, 17:12 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 21, марта. /ТАСС

Арена в Калининграде примет четыре матча группового этапа чемпионата мира по футболу 2018 года

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Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович

© Сергей Савостьянов/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 21 марта. /ТАСС/. Все документы на ввод стадиона "Калининград" в эксплуатацию перед чемпионатом мира по футболу 2018 года будут подписаны в ближайшие дни. Об этом журналистам сообщил заместитель председателя правительства РФ, председатель оргкомитета чемпионата мира Аркадий Дворкович.

"Я впервые здесь на стадионе в Калининграде, отлично смотрится, надеюсь, что все сделано удобно. Посмотрел раздевалки команд, трибуны - по всем техническим требованиям все готово к вводу в эксплуатацию. Если не сегодня, то завтра все бумаги уже будут подписаны. И будет подтверждена готовность к тестовом матчам, которые состоятся в апреле и мае", - рассказал Дворкович.

При воздвижении арены ее строители столкнулись с проблемой просадки грунта, учитывая, что стадион строится на острове.

"О просадке грунта я в курсе - этот вопрос был на постоянном контроле у наших надзорных органов и оргкомитета. Все необходимые работы проведены, просадка устранена, новая система канализации и водоотвода смонтирована. Ростехнадзор подтвердил, что все готово. Значит, все эти проблемы решены, и никаких рисков не предвидится", - отметил Дворкович.

Арена в Калининграде примет четыре матча группового турнира: Хорватия - Нигерия (16 июня), Сербия - Швейцария (22 июня), Испания - Марокко (25 июня) и Англия - Бельгия (28 июня). "Это современный стадион на 35 тысяч мест, прекрасное поле. Все необходимое оборудование будет ввозиться в ближайшие недели. Думаю, что это будет прекрасный стадион для Калининграда, всей России и гостей чемпионата мира", - подчеркнул Дворкович.

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