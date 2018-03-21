Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.03:
$ 57.5
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Дворкович: газон для "Самары-Арены" доставят в ближайшие дни

Спорт
21 марта, 17:05 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 21, марта. /ТАСС

Ранее неоднократно сообщалось, что строительство стадиона в Самаре идет с отставанием от графика

Поделиться
Материал из 1 страницы
Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович

© Михаил Метцель/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 21 марта. /ТАСС/. Газон для стадиона чемпионата мира 2018 года по футболу "Самара-Арена" будет доставлен через несколько дней. Об этом журналистам сообщил председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович.

Ранее неоднократно сообщалось, что строительство стадиона в Самаре идет с отставанием от графика.

"28 апреля у нас должен состояться тестовый матч. Стадион должен быть сдан до этого срока. Сейчас там завершается монтаж всего оборудования. Сейчас готовность более 90 процентов, оставшееся - это уже не строительные работы, а монтаж оборудования и пусконаладочные работы", - сказал Дворкович.

"Ну и главное - это поле, его пока нет, - продолжил председатель оргкомитета "Россия-2018". - Оно будет ввезено в Самару, как только в городе установится плюсовая температура. Поле будет уложено, прошито и будет готово для проведения тестовых матчей".

Стадион, который вмещает почти 45 тыс. зрителей, примет шесть матчей чемпионата мира в России - встречи группового этапа Коста-Рика - Сербия (17 июня), Дания - Австралия (21 июня), Уругвай - Россия (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), а также по одной игре 1/8 финала и 1/4 финала турнира. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
ЧМ-2018 по футболу
Персоны
Дворкович, Аркадий Владимирович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией
2
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
3
РСТ: визовые центры Польши возобновят работу с апреля
4
Евгений Савченко: запоминается последнее
5
МИД РФ считает, что Париж вынудили поддержать Лондон по делу Скрипаля
6
Семеро детей пострадали при стрельбе из пневматического пистолета в курганской школе
7
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов