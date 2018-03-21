Дворкович: газон для "Самары-Арены" доставят в ближайшие дни

КАЛИНИНГРАД, 21 марта. /ТАСС/. Газон для стадиона чемпионата мира 2018 года по футболу "Самара-Арена" будет доставлен через несколько дней. Об этом журналистам сообщил председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович.

Ранее неоднократно сообщалось, что строительство стадиона в Самаре идет с отставанием от графика.

"28 апреля у нас должен состояться тестовый матч. Стадион должен быть сдан до этого срока. Сейчас там завершается монтаж всего оборудования. Сейчас готовность более 90 процентов, оставшееся - это уже не строительные работы, а монтаж оборудования и пусконаладочные работы", - сказал Дворкович.

"Ну и главное - это поле, его пока нет, - продолжил председатель оргкомитета "Россия-2018". - Оно будет ввезено в Самару, как только в городе установится плюсовая температура. Поле будет уложено, прошито и будет готово для проведения тестовых матчей".

Стадион, который вмещает почти 45 тыс. зрителей, примет шесть матчей чемпионата мира в России - встречи группового этапа Коста-Рика - Сербия (17 июня), Дания - Австралия (21 июня), Уругвай - Россия (25 июня) и Сенегал - Колумбия (28 июня), а также по одной игре 1/8 финала и 1/4 финала турнира. Чемпионат мира пройдет с 14 июня по 15 июля.