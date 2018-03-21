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Дворкович: иностранные чиновники накажут самих себя, если будут бойкотировать ЧМ-2018

Спорт
21 марта, 17:10 UTC+3 КАЛИНИНГРАД КАЛИНИНГРАД 21, марта. /ТАСС

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что британские политики могут отказаться от посещения чемпионата мира

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Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович

Заместитель председателя правительства РФ Аркадий Дворкович

© Владимир Гердо/ТАСС

КАЛИНИНГРАД, 21 марта. /ТАСС/. Иностранные чиновники накажут только самих себя, если откажутся от поездки на чемпионат мира 2018 по футболу в России. Такое мнение журналистам высказал председатель оргкомитета "Россия-2018" Аркадий Дворкович.

Ранее глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что британские политики могут отказаться от посещения чемпионата мира. Позднее глава МИД Исландии Гудлаугур Тор Тордарсон заявил, что правительство страны обсуждает решение об отмене поездки на турнир в Россию.

"Думаю, что наши коллеги, партнеры наказывают только самих себя, это бессмысленно, - считает Дворкович. - У нас будет все прекрасно, мы делаем все для этого. Это будет лучший чемпионат мира. У нас гостеприимная страна, мы ждем всех".

"Если какие-то чиновники не хотят приезжать, то это их дело, - продолжил председатель оргкомитета "Россия-2018". - История показывает, что ничем хорошим такие бойкоты не заканчивались. Все сборные хотят играть, все болельщики хотят быть здесь. Сделаем все возможное, чтобы все получили огромное удовольствие от чемпионата мира".

Мировое первенство пройдет на 12 стадионах в 11 городах России с 14 июня по 15 июля.

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