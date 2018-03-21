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Российский боксер Пономарев проведет бой 24 марта в Краснодаре

Спорт
21 марта, 18:06 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

Соперником россиянина станет его соотечественник Павел Мамонтов

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МОСКВА, 21 марта. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Российский боксер полусреднего веса Константин Пономарев проведет поединок 24 марта в Краснодаре против соотечественника Павла Мамонтова. Об этом ТАСС сообщил менеджер Пономарева Алексей Васильев.

"Бой пройдет 24 марта в Краснодаре", - сказал Васильев.

25-летний Пономарев тренируется в США у известного тренера Абеля Санчеса вместе с чемпионами мира Муратом Гассиевым и Геннадием Головкиным.

Всего на счету Пономарева 32 победы (13 нокаутом) и ни одного поражения. В активе Мамонтова 12 побед (одна нокаутом), шесть поражений и две ничьи.

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