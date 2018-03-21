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Американский журнал признал Ласицкене лучшей легкоатлеткой мира зимнего сезона

Спорт
21 марта, 18:02 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Россиянка выиграла все старты в прыжках в высоту, в которых принимала участие, в том числе чемпионат мира в закрытых помещениях

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Мария Ласицкене

Мария Ласицкене

© AP Photo/Matt Dunham

ТАСС, 21 марта. Американский легкоатлетический журнал Track and Field признал россиянку Марию Ласицкене лучшей спортсменкой по итогам зимнего сезона 2018 года.

Россиянка выиграла все старты в прыжках в высоту, в которых принимала участие, в том числе чемпионат мира в закрытых помещениях. Ласицкене стала единственной спортсменкой, которая на зимнем чемпионате мира в Бирмингеме преодолела планку на высоте больше двух метров (2,01 м). Эта победа стала для нее 38-й подряд. 25-летняя Ласицкене является двукратной чемпионкой мира, также на ее счету золото ЧМ-2014 в помещении.

Ласицкене выступает на международных соревнованиях в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций в ноябре 2015 года приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.

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