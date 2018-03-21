Американский журнал признал Ласицкене лучшей легкоатлеткой мира зимнего сезона

ТАСС, 21 марта. Американский легкоатлетический журнал Track and Field признал россиянку Марию Ласицкене лучшей спортсменкой по итогам зимнего сезона 2018 года.

Россиянка выиграла все старты в прыжках в высоту, в которых принимала участие, в том числе чемпионат мира в закрытых помещениях. Ласицкене стала единственной спортсменкой, которая на зимнем чемпионате мира в Бирмингеме преодолела планку на высоте больше двух метров (2,01 м). Эта победа стала для нее 38-й подряд. 25-летняя Ласицкене является двукратной чемпионкой мира, также на ее счету золото ЧМ-2014 в помещении.

Ласицкене выступает на международных соревнованиях в нейтральном статусе, поскольку Международная ассоциация легкоатлетических федераций в ноябре 2015 года приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики в организации.