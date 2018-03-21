Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.03:
$ 57.5
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

AIBA выделит более 1,2 млн долларов национальным федерациям на развитие бокса в 2018 году

Спорт
21 марта, 18:38 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Игорь Лазорин

В настоящий момент МОК проводит расследование в отношении AIBA, которое началось еще после Олимпийских игр 2016 года в связи с неудовлетворительным судейством поединков

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 марта. /Корр. ТАСС Игорь Лазорин/. Международная ассоциация бокса (AIBA) выделит более 1,2 млн швейцарских франков (более 1,2 млн долларов) национальным федерациям на развитие вида спорта в 2018 году. Об этом говорится в заявлении AIBA, которое поступило в распоряжение ТАСС.

"Согласно новой программе "Разнообразие в боксе" AIBA будет ежегодно будет выдавать 1 миллион швейцарских франков для использования национальными федерациями в различных проектах через Конфедерацию, - говорится в сообщении. - В течение первого года, чтобы обеспечить эффективный подъем, поддержка будет дополнительно увеличена до 1,2 млн швейцарских франков. Начиная с апреля все национальные боксерские федерации могут подать заявку на финансирование, отправив заявки в конфедерации AIBA, которые будут рассматривать и принимать окончательные решения. Программа будет в основном поддерживать инициативы, ориентированные на эффективное управление и организационной этики в национальных федерациях, а также развития молодежного и женского бокса".

"Вся финансовая поддержка будет тщательно контролироваться AIBA с полным раскрытием всех распределения и строгой отчетности", - отмечается в тексте заявления.

В настоящий момент Международный олимпийский комитет (МОК) проводит расследование в отношении AIBA, которое началось еще после Олимпийских игр 2016 года в связи с неудовлетворительным судейством поединков.

Бывший глава AIBA Чинг Куо Ву подал в отставку, организацией в настоящее время руководит Гафур Рахимов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией
2
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
3
Фигуристка Загитова стала второй в короткой программе на чемпионате мира в Милане
4
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
5
Семеро детей пострадали при стрельбе из пневматического пистолета в курганской школе
6
Судмедэксперты проверяют жалобы из-за выбросов на полигоне "Ядрово"
7
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов