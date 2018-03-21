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Фигуристка Загитова стала второй в короткой программе на чемпионате мира в Милане

Спорт
21 марта, 18:40 UTC+3 МИЛАН /Италия/ 21, марта. /ТАСС

Лидирует итальянка Каролина Костнер, третье место занимает японка Сатоко Мияхара

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Алина Загитова

Алина Загитова

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МИЛАН /Италия/, 21 марта. /ТАСС/. Российская фигуристка Алина Загитова заняла второе место в короткой программе на чемпионате мира в Милане.

Она получила 79,51 балла. Лидирует итальянка Каролина Костнер (80,27). Третье место занимает японка Сатоко Мияхара (74,36). Россиянка Мария Сотскова стала пятой (71,80), Станислава Константинова - 16-й (59,19).

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Загитова выступает во взрослом фигурном катании с нынешнего сезона. 15-летняя фигуристка выиграла все личные старты, в которых выступала (чемпионат России, Кубок Ломбардии, этапы Гран-при во Франции и Китае, финал Гран-при, чемпионат Европы и Олимпийские игры).

Евгения Медведева, которая является двукратной чемпионкой мира и двукратным серебряным призером Игр в Пхёнчхане, не принимает участия в чемпионате мира, чтобы ограничить высокие нагрузки на стопу, которую она травмировала в начале сезона.

Фигуристки представят произвольную программу 23 марта.

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