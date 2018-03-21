Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 22.03:
$ 57.5
€ 70.57
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Около 600 волонтеров помогут зрителям игры Россия - Бразилия оперативно покинуть "Лужники"

Спорт
21 марта, 18:46 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 21, марта. /ТАСС

Встреча состоится 23 марта

Поделиться
Материал из 1 страницы
Стадион "Лужники"

Стадион "Лужники"

© Валерий Шарифулин/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Организаторы товарищеского футбольного матча между сборными России и Бразилии работают над тем, чтобы задержка выхода болельщиков с московского стадиона "Лужники" не доставила неудобств. Об этом ТАСС рассказал руководитель департамента спорта и туризма Москвы Николай Гуляев.

"Лужники" 11 ноября приняли первый после реконструкции арены матч, в котором встретились сборные России и Аргентины (0:1). Игра собрала на трибунах 78750 зрителей, что стало рекордом посещаемости домашних матчей сборной России. После встречи возникли проблемы с выходом зрителей со стадиона. Людей, располагавшихся на верхних трибунах, не выпускали с арены 40 минут, а по пути к ближайшей станции метро образовалась толчея, 23 марта арене предстоит принять контрольный матч сборных России и Бразилии.

"Мы работаем над тем, чтобы выход зрителей первого и второго ярусов осуществлялся с минимальной задержкой, что мы делали даже на Кубке конфедераций на стадионе "Спартак". Это не вызывало никаких нареканий со стороны Международной федерации футбола (ФИФА) и не доставило существенных неудобств болельщикам. Очередность выхода секторов - это нормальная практика, если интервалы не составляют значительного промежутка времени", - сказал Гуляев.

Смотрите также

Сборная Бразилии по футболу представила форму на ЧМ-2018

Кутепов: присутствие футболиста Джикии в сборной РФ важно для семейной атмосферы команды

Футболист Семенов: сборная Франции для команды России опасней, чем бразильцы

По словам руководителя департамента, после игры 11 ноября были сделаны серьезные выводы и проделана работа над ошибками. "Глупо отрицать, что с выходом были проблемы. Сейчас составили операционный план, в том числе транспортный. Надеюсь, что 23 марта ничего подобного не повторится", - отметил он.

Болельщиков ждут заметные изменения при организации матча с бразильцами, подчеркнул Гуляев. "Это комплексный подход к решению этой проблемы, в частности информированию и навигации: информационные объявления, использование электронных табло, навигационные стелы и указатели, более 70 поверхностей. Болельщикам также будут помогать порядка 600 городских волонтеров", - сообщил он.

В пресс-службе Российского футбольного союза (РФС) ТАСС отметили, что к матчу совместно с правительством Москвы были разработаны новые логистические схемы для болельщиков. "Эти схемы позволят за максимально короткое время прибыть в "Лужники" и покинуть зону стадиона. Информация об этом опубликована на сайте РФС", - сообщили там. Матч между сборными России и Бразилии начнется в 19:00 мск.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Кабмин Украины разорвал программу экономического сотрудничества с Россией
2
Кого и зачем могут забрать на военные сборы
3
Фигуристка Загитова стала второй в короткой программе на чемпионате мира в Милане
4
Путин не стал комментировать предложение Жириновского о перемене устройства власти в РФ
5
Семеро детей пострадали при стрельбе из пневматического пистолета в курганской школе
6
Судмедэксперты проверяют жалобы из-за выбросов на полигоне "Ядрово"
7
Ковальчук продал подаренный за победу на ОИ-2018 автомобиль
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов