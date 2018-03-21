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Авербух не сомневается в итоговой победе фигуристки Загитовой на чемпионате мира в Милане

Спорт
21 марта, 19:07 UTC+3 МОСКВА /Корр. ТАСС, Александр Бокулев

Россиянка стала второй по итогам короткой программы

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Илья Авербух

Илья Авербух

© Артем Коротаев/ТАСС

МОСКВА, 21 марта. /Корр. ТАСС Александр Бокулев/. Олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова выиграет мировое первенство по фигурному катанию в Милане даже после проигрыша в короткой программе. Таким мнением с ТАСС поделился российский хореограф, серебряный призер Олимпиады-2002 в танцах на льду Илья Авербух.

В среду на чемпионате мира фигуристки показали короткую программу. Загитова набрала 79,51 балла. Первое место занимает итальянка Каролина Костнер (80,27), третьей идет японка Сатохо Мияхара (74,36).

"Не думаю, что на оценки Костнер повлияло "домашнее" судейство. Давайте дождемся полноценных результатов, но Алина после произвольной все равно будет первая", - сказал Авербух. Фигуристки представят произвольную программу 23 марта.

Загитова выступает во взрослом фигурном катании с нынешнего сезона. 15-летняя фигуристка выиграла все личные старты, в которых выступала (чемпионат России, Кубок Ломбардии, этапы Гран-при во Франции и Китае, финал Гран- при, чемпионат Европы и Олимпийские игры).

Чемпионат мира в Милане завершится 25 марта.

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