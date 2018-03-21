Фигуристка Загитова считает, что скованность помешала ей в короткой программе на ЧМ

МИЛАН /Италия/, 21 марта. /ТАСС/. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию россиянка Алина Загитова недовольна своим выступлением в короткой программе на чемпионате мира, стартовавшем в Милане. По мнению спортсменки, откататься по максимуму ей помешала внутренняя скованность и сложное восстановление после Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане, о чем она рассказала журналистам после проката.

Загитова занимает второе место после короткой программы, набрав 79,51 балла. Лидирует итальянка Каролина Костнер (80,27), третье место занимает японка Сатоко Мияхара (74,36).

"Я никогда не загадываю на прокат, все-таки мы люди, а не роботы, - рассказала Загитова, отвечая на вопрос ТАСС. - Может случиться все, что угодно - сегодня так, завтра по-другому, через год еще как-нибудь. Сегодня я не очень довольна своим прокатом, чувствовала себя как-то скованно, может быть, волновалась. Возможно, именно зажатость мне помешала при выполнении каскада".

"Я очень сложно восстанавливалась после Олимпиады, сложно вкатывалась в тренировочный процесс - были разные мероприятия, встреча с президентом России, поздравления, подарки, а потом тренировки. Плюс еще и акклиматизация. Мне было сложно восстановиться, но я рада, что не расслабилась", - отметила Загитова.

На вопрос журналистов, не было ли желания у Загитовой пропустить после Игр чемпионат мира в Милане, спортсменка ответила: "Мысли отказаться не было, и тут много составляющих. Я видела, как итальянские болельщики поддерживают свою фигуристку Каролину Костнер, но это еще один опыт, который я сегодня прошла. Перед произвольной программой настрой будет боевой, и как всегда я хочу показать свой чистый прокат".

Произвольную программу одиночницы представят 23 марта.